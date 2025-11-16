Zwischen Charlottenburg und Westkreuz: Bau-Chaos legt S-Bahn lahm

Berlin - Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen am Sonntagnachmittag zwischen den Stationen Charlottenburg und Westkreuz mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Fahrgäste werden gebeten, zwischen Charlottenburg und Spandau die U7 zu nutzen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Grund sind Reparaturarbeiten an diesem Abschnitt, wie die S-Bahn Berlin mitteilte. Demnach fahren dort vorerst nur noch alle 20 Minuten Züge der Linie S7.



Der 10-Minuten-Takt der S7 besteht demnach nur zwischen Ahrensfelde und Charlottenburg sowie Grunewald und Potsdam.

Die S3 fährt während der Reparaturarbeiten nur zwischen Erkner und Charlottenburg sowie Westkreuz und Spandau. Die S5 verkehrt von Strausberg Nord bzw. Mahlsdorf bis nach Charlottenburg.

Wie lange die Reparaturen andauern, ist unklar.

Die S-Bahn bittet Fahrgäste, zwischen Charlottenburg und Spandau auf die U-Bahn-Linie 7 umzusteigen oder Regionalzüge nach Spandau und Wannsee zu nutzen.