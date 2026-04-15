18-Jähriger begrapscht Frau in Regionalexpress und prügelt auf sie ein
Bernau - Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem er in einem Regionalexpress zwischen Eberswalde und Bernau (Landkreis Barnim) eine Reisende sexuell genötigt und anschließend angegriffen haben soll.
Wie die Polizei mitteilte, berührte der Tatverdächtige gegen 14 Uhr eine 49-jährige Frau im Zug unsittlich und nötigte sie damit sexuell.
Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, schlug und trat er auf die Frau ein und setzte dabei auch seinen Rucksack ein. Eine Zeugin griff ein und unterstützte die Angegriffene, wurde dabei jedoch vom Tatverdächtigen weggestoßen.
Beide Frauen lehnten eine medizinische Versorgung ab. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den 18-Jährigen auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Bernau und nahmen ihn vorläufig fest.
Gegen den bereits polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und sexueller Nötigung ein. Nach Abschluss der Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.
Titelfoto: Sebastian Gollnow/dpa