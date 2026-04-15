18-Jähriger begrapscht Frau in Regionalexpress und prügelt auf sie ein

Bernau - Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag einen 18-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem er in einem Regionalexpress zwischen Eberswalde und Bernau ( Landkreis Barnim ) eine Reisende sexuell genötigt und anschließend angegriffen haben soll.

In einem Brandenburger Regionalexpress kam es am Dienstag zu Straftaten. (Archivfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei mitteilte, berührte der Tatverdächtige gegen 14 Uhr eine 49-jährige Frau im Zug unsittlich und nötigte sie damit sexuell.

Als er auf sein Verhalten angesprochen wurde, schlug und trat er auf die Frau ein und setzte dabei auch seinen Rucksack ein. Eine Zeugin griff ein und unterstützte die Angegriffene, wurde dabei jedoch vom Tatverdächtigen weggestoßen.

Beide Frauen lehnten eine medizinische Versorgung ab. Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten den 18-Jährigen auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Bernau und nahmen ihn vorläufig fest.