Kinder in Not? Rettungsdienst muss zum Senftenberger See ausrücken

Senftenberg - (Fehl-)Alarm am Senftenberger See ! Bei den Einsatzkräften des Rettungsdienstes ging am Dienstagnachmittag eine Meldung von Kindern in Not ein, doch waren sie wirklich in Gefahr?

Schnell ließ die Feuerwehr ein Rettungsboot zu Wasser und fuhr auf den See hinaus. © 7aktuell.de | Dennis Hillner, Bild: 0561116

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Senftenberg im Gespräch mit TAG24 klarstellte, wurden die Einsatzkräfte kurz vor 16.30 Uhr alarmiert.

Die Anrufenden sollen gesehen haben, wie mehrere Kinder fernab des Ufers auf dem Senftenberger See treiben und augenscheinlich in Not sind.

Sofort rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Wasserrettung aus, um den Kids aus dem Wasser zu helfen. Sogar ein Rettungshubschrauber war an dem Einsatz beteiligt.

Doch vor Ort konnte die Wasserrettung schnell Entwarnung geben. Die Gruppe im Wasser befand sich tatsächlich gar nicht in Seenot, sondern nahm lediglich an einem Surf-Unterricht teil.