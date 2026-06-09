Tödliches Feuer in Kremmen: Brandursache ermittelt

Kremmen - Am vergangenen Freitag starb bei einem Bungalow-Brand in Kremmen (Oberhavel) ein Mensch. Nun wurde die Brandursache ermittelt.

Die Löscharbeiten des Brandes in Kremmen (Oberhavel) am vergangenen Freitag gestalteten sich schwierig. © 7aktuell.de | P.Neumann

Wie die Polizei mitteilte, ergab die kriminaltechnische Untersuchung, dass der Grund offenbar ein unsachgemäßer Umgang mit Feuer war.

Bei dem Brand wurde eine leblose Person entdeckt, die inzwischen geborgen werden konnte. Die Identifizierung ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den genauen Umständen des Brandes.

Das Feuer war am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr ausgebrochen. Während der Löscharbeiten stieß die Feuerwehr auf die Leiche, konnte sie aber wegen der Einsturzgefahr zunächst nicht bergen. Der Bungalow lag direkt am Wasser und war teilweise über einem Hohlraum gebaut. Zur Absicherung rückte daher zusätzlich ein Feuerwehrboot an.