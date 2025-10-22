250-Kilogramm-Bombe mitten in Oranienburg wird entschärft: 3000 Menschen betroffen

Wegen der Bombenräumung werden rund 3000 Menschen evakuiert. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ab 8 Uhr soll dafür ein Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern rund um die "Biberinsel" im Ortsteil Sachsenhausen in Kraft treten, wie die Stadt im Landkreis Oberhavel mitteilte. Etwa 3000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, auch die Jean-Clermont-Schule, mehrere Gewerbegebiete und städtische Einrichtungen sind betroffen.

Die Havel, der Ruppiner Kanal und der Oranienburger Kanal werden während der Entschärfung gesperrt, wie es weiter hieß. Auch der Busverkehr ist eingeschränkt: Die Linie 821 entfällt, andere Linien werden umgeleitet. Keine Einschränkungen gibt es dagegen bei der Bahnstrecke und der B96.

Die Kontrolle des Sperrkreises startet den Angaben zufolge um 8 Uhr und wird voraussichtlich einige Stunden in Anspruch nehmen.

Die Entschärfung des Blindgängers startet erst, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrkreis aufhält. Im besten Fall könnte die Entschärfung am frühen Nachmittag abgeschlossen sein. Verzögerungen seien bei der Entschärfung einer Weltkriegsbombe jedoch nie.