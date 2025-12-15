Nachbarschaftsstreit in Cottbus gipfelt in SEK-Einsatz

Cottbus - Bei einem Nachbarschaftsstreit in Cottbus hat ein 38-Jähriger einen Mann mit Reizgas verletzt und sich in seiner Wohnung eingeschlossen.

Das SEK musste anrücken. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Weil möglicherweise auch eine Schusswaffe eine Rolle gespielt und der Mann nicht mit der Polizei kommuniziert habe, sei ein Spezialeinsatzkommando (SEK) angerückt, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Dieses sei in die Wohnung des Mannes eingedrungen und habe ihn gefesselt.

Bei dem Angriff mit Reizgas wurde demnach ein 61-Jähriger verletzt.

Der Mann wurde ambulant behandelt. Der 38-Jährige blieb unverletzt.