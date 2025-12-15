Berliner Wohnungsnot macht Druck auf Brandenburg: Mieten steigen im Umland

Potsdam - Das Land Brandenburg hat seine Wohnungsbautätigkeit deutlich gesteigert und liegt bundesweit auf Platz drei, doch von Entspannung auf dem Wohnungsmarkt kann keine Rede sein.

Trotz zahlreicher Neubauten in Brandenburg könnte der Wohnungsbedarf weiter steigen. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Der neue Wohnungsmarktbeobachtungsbericht 2025 des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung zeichnet ein widersprüchliches Bild.

Zwar wurden seit 2013 in Brandenburg mehr als 100.000 neue Wohnungen gebaut – ein deutliches Plus. Gleichzeitig spitzt sich die Lage zu, denn der Druck vom Berliner Wohnungsmarkt ist längst im Umland angekommen.

Immer mehr Menschen ziehen aus der Hauptstadt nach Brandenburg. Seit 2013 wuchs die Bevölkerung um 124.000 Menschen.

Das hohe Geburtendefizit wurde durch starke Zuzüge aus Berlin und dem Ausland mehr als ausgeglichen – mit spürbaren Folgen vor allem in Berlin-nahen Regionen.