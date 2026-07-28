35.000 Euro mit dreister Unfall-Lüge ergaunert: Erkennt Ihr diesen Mann?

Angermünde - Nach einem sogenannten Schockanruf bei einer Rentnerin in Angermünde (Landkreis Uckermark) fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Betrüger.

Wer erkennt diesen Mann auf den Phantombildern? © Polizeidirektion Ost, Christoph Gateau/dpa (Bildmontage)

Die damals 87-Jährige hatte am 25. August 2025 rund 35.000 Euro Bargeld an den mutmaßlichen Geldabholer übergeben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte.

Zuvor hatte sich ein unbekannter Anrufer als Polizist ausgegeben. Er behauptete, der Sohn der Frau sei in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen.

Um ihn freizubekommen, müsse eine Kaution hinterlegt werden. Im Glauben, ihrem Sohn zu helfen, übergab die Seniorin das Geld gegen 16 Uhr an einen Mann, der bei ihr erschien.

Nach Angaben der Ermittler ist der Gesuchte etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und zwischen 25 und 28 Jahre alt. Er wird als schlank beschrieben, hatte schwarze Haare und trug dunkle Kleidung.

Auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses veröffentlichte die Polizei ein Phantombild des Mannes. Gesucht werden Zeugen, die ihn erkennen oder Angaben zu seiner Identität beziehungsweise seinem Aufenthaltsort machen können.