Noch mehr Spinner in Brandenburg: Was das für Spaziergänger und Hunde bedeutet

Berlin - Die Natur in Brandenburg "spinnt" weiter: Nach der massiven Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners ist es jetzt auch an Kiefern zu einem Befall mit einem Schädling gekommen.

Auch an Kiefern ist es in Brandenburg jetzt zum Befall mit der schädlichen Raupenart gekommen. © Patrick Pleul/dpa

Der Kiefernprozessionsspinner entwickelt sich später im Jahr als die Raupen der Nachtfalter an Eichen, löst aber auch Gesundheitsbeschwerden aus.

In Neuruppin sei aktuell ein vermehrtes Auftreten beobachtet worden, teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit.

Der Hauptgefährdungszeitraum erstrecke sich für den Eichenprozessionsspinner von Mai bis Juli, für den Kiefernprozessionsspinner von Juli bis August.

Auch die Brennhaare dieser Raupen bei Kiefern können Hautreizungen und allergische Symptome auslösen.

Die Nester sind häufiger am Boden zu finden - der Eichenprozessionsspinner bleibt dagegen am Baum.