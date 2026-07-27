Sturz ausgenutzt! Polizei jagt gewissenlosen Handy-Dieb

Potsdam - Eine Rentnerin stürzte auf der Rolltreppe, andere Reisende eilten sofort zu Hilfe. Doch ein Mann nutzte die Situation schamlos aus: Er schnappte sich das Handy der verletzten Frau.

Der Mann soll die Frau am Potsdamer Hauptbahnhof bestohlen haben. (Archivbild) © Michael Bahlo/dpa

Nach Angaben der Bundespolizei ereignete sich der Vorfall am Samstag gegen 10 Uhr im Potsdamer Hauptbahnhof. Eine 68-jährige Ukrainerin verlor demnach beim Betreten einer Rolltreppe das Gleichgewicht und stürzte.

Während hilfsbereite Passanten sich um die Rentnerin kümmerten, fuhr ein bislang unbekannter Mann auf der gegenüberliegenden Rolltreppe von ihr weg.

Sein Ziel: der Anfang der Rolltreppe. Dort lag das Mobiltelefon, das der Frau beim Sturz aus der Hand gefallen war.

Statt es zurückzugeben oder bei der Polizei abzugeben, nahm der Langfinger das Handy an sich und verschwand in Richtung der Bahnsteige 2 bis 4.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Videoaufzeichnungen des Vorfalls wurden gesichert.