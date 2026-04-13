13.04.2026 15:32 A24 bei Pritzwalk wird zur Dauer-Baustelle: Teilweise nur eine Spur frei!

18 Klicks 0 Reaktionen

❤️ ️ 0 😂 ️ 0 😱 ️ 0 🔥 ️ 0 😥 ️ 0 👏 ️ 0

Im Norden Brandenburgs wird die A24 bei Pritzwalk teilweise erneuert – mit monatelangen Verkehrseinschränkungen als Folge.

Von Wilhelm Pischke Berlin - Im Norden Brandenburgs steht die teilweise Erneuerung der A24 an. Bei Pritzwalk haben die ersten Bauarbeiten begonnen – mit monatelangen Verkehrseinschränkungen als Folge. An einzelnen Tagen steht auf dem rund acht Kilometer langen Bauabschnitt nur eine Fahrspur zur Verfügung. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Die Sanierung solle im September 2027 abgeschlossen sein, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH. Sowohl in Richtung Berlin als auch in Richtung Hamburg sei deshalb an einigen Tagen jeweils nur eine Spur auf dem acht Kilometer langen Bauabschnitt befahrbar. Die gesamte Baumaßnahme zwischen Pritzwalk und Meyenburg in Grenznähe zu Mecklenburg-Vorpommern soll nach Angaben der Autobahn GmbH rund 16 Millionen Euro kosten.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa