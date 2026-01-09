Mitarbeiter wird gekündigt und rastet aus: Polizist angegriffen
Neuseddin - In Neuseddin (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ist am Donnerstag die Kündigung eines 53-Jährigen völlig aus dem Ruder gelaufen. Im Verlauf griff der Mitarbeiter sogar einen Polizisten an.
Auslöser war laut Polizei, dass sich der Mann nach seiner Kündigung weigerte, den Schlüssel seines Firmenwagens zurückzugeben.
Als die Beamten gegen 14.25 Uhr anrückten, erklärte der Tatverdächtige, er wolle den Schlüssel als "Pfand" bis zur ausstehenden Entlohnung behalten.
Als die Polizisten den Mann belehrten und erneut aufforderten, kam es zum Eklat: Der Ex-Mitarbeiter schubste einen Beamten und versuchte anschließend, zu fliehen.
Die Einsatzkräfte stoppten ihn und brachten ihn mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden.
Nachdem sich der Mann wieder beruhigt hatte, gab er den Schlüssel schließlich zurück. Der angegriffene Beamte blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Angriffs auf Polizeibeamte.
Titelfoto: Daniel Vogl/dpa