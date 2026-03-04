Folgen des Iran-Kriegs: So ist die aktuelle Lage am BER

Schönefeld - Am Hauptstadtflughafen BER in Schönefeld fallen am Mittwoch erneut weitgehend alle Flüge aus und in den Nahen Osten aus.

Der Krieg im Iran zeigt seine Folgen auch am Flughafen Berlin-Brandenburg. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Zehn von elf Abflügen und ebenso viele Ankünfte seien für Mittwoch gestrichen worden, sagte ein Flughafensprecher am Morgen. Das betrifft Verbindungen von und nach Doha, Dubai, Israel sowie in und aus dem Libanon.

Ein Flug aus Jordanien sei hingegen weiterhin geplant, betonte der Sprecher. Die Maschine solle später auch wieder dorthin zurückkehren.

Aufgrund des Krieges im Iran kommt es seit dem Wochenende zu weitreichenden Einschränkungen am BER auf Verbindungen in die Region. Betroffen seien pro Tag 2000 bis 3000 Reisende, die dorthin wollten, sagte ein Flughafensprecher am Vortag.