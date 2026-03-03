Frau stirbt bei Garagenbrand in Eisenhüttenstadt: Polizei steht vor einem Rätsel
Eisenhüttenstadt - Bei einem Garagenbrand in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) ist in der Nacht zu Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Bislang ist unklar, was sich dort genau ereignete.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge in der Nacht einen Feuerschein aus der Garage Am Gewerbepark. Vor der Garage stieß er auf einen verletzten Mann, der um Hilfe bat.
Während der Löscharbeiten stieß die Feuerwehr dort tatsächlich auf eine leblose Person. Ihre Identität ist bis jetzt ungeklärt.
Zu dem Zeitpunkt wies er einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille auf, seine Identität muss noch geklärt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa