Frau stirbt bei Garagenbrand in Eisenhüttenstadt: Polizei steht vor einem Rätsel

Eisenhüttenstadt - Bei einem Garagenbrand in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) ist in der Nacht zu Dienstag eine Frau ums Leben gekommen. Bislang ist unklar, was sich dort genau ereignete.

Die Rettungskräfte konnten für die Frau nichts mehr tun. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Zeuge in der Nacht einen Feuerschein aus der Garage Am Gewerbepark. Vor der Garage stieß er auf einen verletzten Mann, der um Hilfe bat.

Während der Löscharbeiten stieß die Feuerwehr dort tatsächlich auf eine leblose Person. Ihre Identität ist bis jetzt ungeklärt.

Tatsächlich eine leblose Person geborgen – ihre Identität ist bislang ungeklärt. Der leicht verletzte Mann wurde vorläufig festgenommen.