Aufregung in den Morgenstunden: Großrazzia in Cottbuser Wohnblock
Cottbus - Blaulicht-Gewitter am Donnerstagmorgen! Beamte der Polizei und des LKA durchsuchten ein Wohnhaus in Cottbus.
Nach ersten TAG24-Informationen erfolgte der Zugriff gegen 6 Uhr morgens in einem Wohnblock auf der Bautzener Straße.
Der Einsatz soll dabei im direkten Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus gestanden haben.
Beamte der Polizei und des Landeskriminalamtes sollen am Donnerstagmorgen mehrere Räume in dem Wohnkomplex durchsucht haben.
Ziel der Razzia sei die Sicherung von Beweismitteln gewesen.
Noch ist unklar, ob es sich um einen oder mehrere Tatverdächtige handelt. Jedoch soll sich das Verfahren mit "Sexualdelikten mit Auslandsbezug" befassen.
Titelfoto: Martin Borscht / Blaulichtreport Lausitz