Aufregung in den Morgenstunden: Großrazzia in Cottbuser Wohnblock

Cottbus - Blaulicht-Gewitter am Donnerstagmorgen! Beamte der Polizei und des LKA durchsuchten ein Wohnhaus in Cottbus .

Gegen 6 Uhr morgens wurden die Anwohner aus dem Schlaf gerissen - in einem der Wohnblöcke auf der Bautzener Straße fand eine Razzia statt. © Martin Borscht / Blaulichtreport Lausitz

Nach ersten TAG24-Informationen erfolgte der Zugriff gegen 6 Uhr morgens in einem Wohnblock auf der Bautzener Straße.

Der Einsatz soll dabei im direkten Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus gestanden haben.

Beamte der Polizei und des Landeskriminalamtes sollen am Donnerstagmorgen mehrere Räume in dem Wohnkomplex durchsucht haben.

Ziel der Razzia sei die Sicherung von Beweismitteln gewesen.