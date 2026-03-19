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Aufregung in den Morgenstunden: Großrazzia in Cottbuser Wohnblock

Am Donnerstagmorgen soll es auf der Bautzener Straße in Cottbus eine Großrazzia gegeben haben. Hintergrund ist eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft.

Von Nick-Fabrice Vetter

Cottbus - Blaulicht-Gewitter am Donnerstagmorgen! Beamte der Polizei und des LKA durchsuchten ein Wohnhaus in Cottbus.

Gegen 6 Uhr morgens wurden die Anwohner aus dem Schlaf gerissen - in einem der Wohnblöcke auf der Bautzener Straße fand eine Razzia statt.
Gegen 6 Uhr morgens wurden die Anwohner aus dem Schlaf gerissen - in einem der Wohnblöcke auf der Bautzener Straße fand eine Razzia statt.  © Martin Borscht  / Blaulichtreport Lausitz

Nach ersten TAG24-Informationen erfolgte der Zugriff gegen 6 Uhr morgens in einem Wohnblock auf der Bautzener Straße.

Der Einsatz soll dabei im direkten Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Cottbus gestanden haben.

Beamte der Polizei und des Landeskriminalamtes sollen am Donnerstagmorgen mehrere Räume in dem Wohnkomplex durchsucht haben.

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Ziel der Razzia sei die Sicherung von Beweismitteln gewesen.

Die Polizei und das Landeskriminalamt arbeiteten bei der Razzia zusammen.
Die Polizei und das Landeskriminalamt arbeiteten bei der Razzia zusammen.  © Martin Borscht  / Blaulichtreport Lausitz

Noch ist unklar, ob es sich um einen oder mehrere Tatverdächtige handelt. Jedoch soll sich das Verfahren mit "Sexualdelikten mit Auslandsbezug" befassen.

Titelfoto: Martin Borscht  / Blaulichtreport Lausitz

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