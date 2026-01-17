Auto in Brandenburg im Havel-Kanal abgesoffen
Von Monika Wendel
Zehdenick (Oberhavel) - Ein Auto ist am Samstagmorgen in Brandenburg im Havel-Kanal bei Zehdenick versunken.
Nach der Alarmierung hoben Feuerwehrkräfte das Fahrzeug, wie die Regionalleitstelle sagte.
Die Polizei ermittele nun, wie der Wagen ins Wasser gekommen und ob es gestohlen worden sei, sagte eine Sprecherin des Lagedienstes in Potsdam. Personen waren nicht darin.
Das Fahrzeug war mit offener Kofferraumklappe im Wasser zu sehen. Ein Anrufer verständigte die Polizei.
Zuvor berichtete die "Märkische Allgemeine Zeitung". Demnach soll der Fahrzeughalter das Auto als gestohlen gemeldet haben. Der Lagedienst der Polizei konnte dazu zunächst keine Angaben machen.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa