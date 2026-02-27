Nächster Pendler-Frust: Strecke des RE1 ab Freitagabend tagelang gesperrt

Erkner - Schon wieder der RE1: Neue Baustellen bremsen Brandenburger Pendler zwischen Erkner und Fürstenwalde aus.

Es ist bereits die zweite Sperrung des RE1 in diesem Jahr. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (ODEG) in einer Mitteilung bekannt gab, fallen ab Freitagabend, 22.10 Uhr, für insgesamt zehn Tage alle Züge zwischen Fürstenwalde (Oder-Spree) und Erkner aus. Grund für die Unterbrechung auf der wichtigen Pendlerstrecke sind kurzfristig angekündigte Bauarbeiten der Deutschen Bahn.

Nach aktuellem Stand werden die Züge erst am 9. März gegen 3 Uhr den regulären Betrieb wieder aufnehmen. Um die Verbindung aufrechtzuerhalten, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Beförderung von Rollstühlen, Kinderwagen und Fahrrädern ist in den Bussen jedoch nur eingeschränkt möglich.