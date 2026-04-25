Baumblütenfest in Werder geht los: Obstwein und prachtvolle Natur

Werder (Havel) - Kaum ein Brandenburger Fest zieht jedes Jahr so viele Besucher an wie das Baumblütenfest in Werder. Die Veranstaltung startet am Samstag und endet erst am 3. Mai.

Blühende Kirschbäume wie dieser lassen sich in Werder (Havel) bewundern. © Soeren Stache/dpa

Dabei fokussiert sich das Fest nach einer Umstellung des Konzeptes vor zwei Jahren auf die gastronomischen Angebote in den Höfen und Gärten. Es wird Obstwein ausgeschenkt und Kuchen und Bratwurst angeboten.

Der Rummel und das Volksfest finden erst in der kommenden Woche statt.

Die Höfe und Gärten kann man entweder gut mit dem Fahrrad oder mit einem extra eingesetzten Shuttlebus abklappern. Highlight der Veranstaltung ist traditionsgemäß der Festumzug am 2. Mai.