Baumblütenfest in Werder geht los: Obstwein und prachtvolle Natur
Von Wilhelm Pischke
Werder (Havel) - Kaum ein Brandenburger Fest zieht jedes Jahr so viele Besucher an wie das Baumblütenfest in Werder. Die Veranstaltung startet am Samstag und endet erst am 3. Mai.
Dabei fokussiert sich das Fest nach einer Umstellung des Konzeptes vor zwei Jahren auf die gastronomischen Angebote in den Höfen und Gärten. Es wird Obstwein ausgeschenkt und Kuchen und Bratwurst angeboten.
Der Rummel und das Volksfest finden erst in der kommenden Woche statt.
Die Höfe und Gärten kann man entweder gut mit dem Fahrrad oder mit einem extra eingesetzten Shuttlebus abklappern. Highlight der Veranstaltung ist traditionsgemäß der Festumzug am 2. Mai.
Am zweiten Festwochenende wird in der Innenstadt von Werder ein umfangreiches Bühnenprogramm angeboten. Die Stadt hatte nach Beschwerden von Anwohnern das Konzept umgestellt und will nun den besinnlicheren Teil des Festes wieder stärker betonen.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa