Besoffene Aggro-Männergruppe begrapscht Frauen: Reaktion des Wellness-Bades sorgt für Befremden

Nach Alkohol und Pöbeleien setzt eine Therme in Brandenburg seit mehr als einem Jahr auf ein besonderes Sicherheitskonzept.

Von Silke Sullivan, Monika Wendel Werder - Die strengen Einlassregeln einer Therme im brandenburgischen Werder sorgen bundesweit für Schlagzeilen: Nachdem es Probleme mit alkoholisierten und pöbelnden Männergruppen gegeben habe, hat die Havel-Therme vor mehr als einem Jahr die Einlassregeln verschärft.

Nach Alkohol und Pöbeleien setzt die Havel-Therme seit mehr als einem Jahr auf ein besonderes Sicherheitskonzept. © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa Man achte seither auf ein "ausgewogenes Verhältnis der biologischen Geschlechter", sagte Geschäftsführer Andreas Schauer der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die "Bild" und andere Medien berichtet. "Wir haben Probleme mit gewaltbereiten Männergruppen, die teils alkoholisiert kommen", erklärte Schauer. Diese hätten Mitarbeiter und Gäste angepöbelt, es sei zu körperlichen Übergriffen gekommen. "Das wird nicht geduldet." Daher habe man mit den "relevanten Behörden" ein Sicherheitskonzept abgestimmt. Ein "biologisches Geschlecht" dürfe seither das andere um maximal 20 Prozent überwiegen. Anderenfalls erfolge ein "temporärer Einlassstopp für das überwiegende biologische Geschlecht", sagte Schauer. Vielfalt und Herkunft spielten dabei "ausdrücklich" keine Rolle, betonte er. "Seit wir das machen, funktioniert es sehr gut." Brandenburg Vier Helfer kümmern sich um Obdachlosen in Potsdam: "Manchmal ist es nur ein Kaffee" Ein "eklatantes Missverhältnis – etwa ein starker Überhang eines Geschlechtes – sowie die Anwesenheit von Gruppen können das Sicherheitsempfinden und somit die Aufenthaltsqualität des in der Minderheit vertretenen Geschlechtes beeinträchtigen", erklärte Schauer das Vorgehen.

Havel-Therme: Es gab auch Gerichtsverfahren