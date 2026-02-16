Bombensprengung in Hohen Neuendorf: Region stark mit Blindgängern belastet

Von Wilhelm Pischke Oberhavel - Am Dienstag soll eine alte Weltkriegsmunition gesprengt werden. Zwar ist ein Sperrkreis eingerichtet, Menschen müssen aber nicht evakuiert werden.

Blindgänger von chemischen Langzeitzündern und deren Einzelteile werden in der Region immer wieder entdeckt. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa

Ab 10.30 Uhr soll es deshalb zu Sperrungen in Teilen von Hohen Neuendorf und Oranienburg kommen, wie die Kommunen mitteilten. Die Sprengung soll dann zwischen 11 und 13 Uhr stattfinden.

Da die Granaten sowie Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sich in einem Waldstück befinden, müssen keine Wohnungen oder Häuser evakuiert werden.

Im Umkreis von 500 Metern um den Fundort soll ein Sperrkreis eingerichtet worden sein. Die Region um Oranienburg ist stark durch Bomben mit chemischen Langzeitzündern belastet.