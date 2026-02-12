Kosten in Millionenhöhe: Bundesregierung gibt Schloss Meseberg als Gästehaus auf

Meseberg - Nach 20 Jahren endet eine Ära: Schloss Meseberg in Brandenburg wird ab Februar 2027 nicht mehr als Gästehaus der Bundesregierung genutzt.

Seit 2007 empfing die Bundesregierung in Meseberg Staats- und Regierungschefs aus aller Welt. (Archivfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Wie das Presse- und Informationsamt mitteilt, wurde der Vertrag mit der Messerschmitt-Stiftung, die das Schloss symbolisch für einen Euro vermietet hatte, einvernehmlich auslaufen.

In den letzten Jahren wurde das Schloss immer seltener genutzt – unter anderem wegen der wachsenden Termindichte der Kanzler und der deutlichen Entfernung zum Berliner Regierungsviertel.

"Die Aufwendungen stehen nicht mehr in einem angemessenen Verhältnis zum Mehrwert", heißt es aus dem Bundeskanzleramt.

Künftig sollen hochrangige Veranstaltungen an passenden externen Orten oder im geplanten Erweiterungsbau des Bundeskanzleramts stattfinden – deutlich kostengünstiger.