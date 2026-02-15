Mit 100 an der Beinpresse: Rudi ist der Star im Fitnessstudio

Fürstenwalde - Rudolf "Rudi" Götz (100) ist der Star in seinem Fitnessstudio im brandenburgischen Fürstenwalde. Zweimal pro Woche absolviert der Rentner sein Zirkeltraining, drückt 40 Kilo an der Beinpresse und trainiert eine Stunde lang – als sei es das normalste der Welt.

Der 100-jährige Rudolf Götz trainiert im Vitalcenter Fürstenwalde zusammen mit Trainer und Studio-Inhaber Marc Baldow. © Patrick Pleul/dpa

Dabei hat Götz erst mit Anfang 90 angefangen. "Ich habe mich schwach gefühlt, die Beine wollten nicht mehr", erzählt der 100-Jährige. Ein Werbeflyer brachte ihn ins Studio.

Der Anfang sei hart gewesen, doch es habe sich gelohnt. Heute hat er nach eigenen Angaben keine gesundheitlichen Beschwerden, nur einen etwas zu niedrigen Blutdruck. Nach dem Training gehe er "geschmeidig" nach Hause.

Immer mehr Menschen jenseits der 70 würden mit Training beginnen. Laut Branchenangaben sind rund 1,1 Millionen Menschen über 60 in Fitnessstudios angemeldet, in Sportvereinen sogar mehr als fünf Millionen.

Auch die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt regelmäßige Bewegung und gezieltes Krafttraining. Doch gerade bei den über 80-Jährigen erfüllen nur wenige diese Empfehlungen.