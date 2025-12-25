Brand in Potsdamer Trekking-Laden mitten in der Weihnachtsnacht: Drei Verletzte

Potsdam - Am frühen Weihnachtsmorgen ist ein Feuer in einem Trekking-Laden in der Potsdamer Innenstadt ausgebrochen und hat drei Menschen verletzt.

Die Brandursache ist ungeklärt. © TAG24

Um 2 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Potsdam zur Brandstelle in dem Mehrfamilienhaus auf der Gutenbergstraße gerufen, gegen 4 Uhr war das Feuer gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Zuvor hatten die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ) und die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass es sich bei dem Geschäft um ein Café gehandelt habe.

Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte die Brandenburger Polizei hingegen, dass es in dem Outdoor-Sportgeschäft brannte.

Drei Menschen aus dem Mehrfamilienhaus seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen.