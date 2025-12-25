Brand in Potsdamer Trekking-Laden mitten in der Weihnachtsnacht: Drei Verletzte
Von Alina Grünky, Denis Zielke
Potsdam - Am frühen Weihnachtsmorgen ist ein Feuer in einem Trekking-Laden in der Potsdamer Innenstadt ausgebrochen und hat drei Menschen verletzt.
Um 2 Uhr morgens wurde die Feuerwehr Potsdam zur Brandstelle in dem Mehrfamilienhaus auf der Gutenbergstraße gerufen, gegen 4 Uhr war das Feuer gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte.
Zuvor hatten die "Märkische Allgemeine Zeitung" (MAZ) und die Deutsche Presse-Agentur berichtet, dass es sich bei dem Geschäft um ein Café gehandelt habe.
Auf Nachfrage von TAG24 bestätigte die Brandenburger Polizei hingegen, dass es in dem Outdoor-Sportgeschäft brannte.
Drei Menschen aus dem Mehrfamilienhaus seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gekommen.
Nähere Angaben zu den Personen machte die Feuerwehr zunächst nicht. Warum das Feuer ausbrach, sei derzeit nicht bekannt.
Erstmeldung am 25. Dezember um 11.02 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.02. Uhr
Titelfoto: TAG24