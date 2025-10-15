Brandenburger Polizei landesweit telefonisch nicht erreichbar
Potsdam - Telefon-Chaos bei der Polizei in Brandenburg: Landesweit gibt es bei den Dienststellen der Behörde am Mittwoch telefonisch kein Durchkommen.
Das teilte die Brandenburger Polizei am Vormittag auf der Plattform X mit. Zur Erklärung hieß es dort:
"Aktuell gibt es eine landesweite Störung unserer Telefone über die öffentliche Einwahl."
Der polizeiliche Notruf über die 110 ist demnach aber weiterhin verfügbar.
Wann genau auch die anderen Telefonnummern der Behörde wieder funktionieren, konnte die Polizei noch nicht sagen.
Aktuell arbeite man an der Behebung des Problems, hieß es weiter. Nähere Details zur genauen Ursache der Störung nannte die Brandenburger Polizei ebenfalls nicht.
