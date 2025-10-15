Brandenburger Polizei landesweit telefonisch nicht erreichbar

Potsdam - Telefon-Chaos bei der Polizei in Brandenburg : Landesweit gibt es bei den Dienststellen der Behörde am Mittwoch telefonisch kein Durchkommen.

Die Brandenburger Polizei ist aktuell landesweit von einer Störung betroffen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Das teilte die Brandenburger Polizei am Vormittag auf der Plattform X mit. Zur Erklärung hieß es dort:

"Aktuell gibt es eine landesweite Störung unserer Telefone über die öffentliche Einwahl."



Der polizeiliche Notruf über die 110 ist demnach aber weiterhin verfügbar.



Wann genau auch die anderen Telefonnummern der Behörde wieder funktionieren, konnte die Polizei noch nicht sagen.