Kaum Probleme durch Frost: Abflüge am BER trotzdem verspätet

Berlin - Wegen der Minusgrade müssen sich Reisende am Hauptstadtflughafen BER auf kleinere Verspätungen einstellen.

Durch die Enteisung der Maschinen kann es zu Verzögerungen bei den Abflügen am BER kommen. (Archivfoto) © Soeren Stache/dpa

Mehrere Pilotinnen und Piloten hätten sich dazu entschieden, vor dem Start ihre Maschine zu enteisen, was zu leichten Verzögerungen beim Abflug führen kann, teilte ein Sprecher des Flughafens auf Anfrage mit.

Starke Verspätungen habe es jedoch nicht gegeben. Dank der guten Vorbereitung des Winterdienstes laufe der Flughafenbetrieb trotz niedriger Temperaturen rund und routiniert, sagte der Sprecher.