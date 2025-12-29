Nach Großbrand in Zehdenicker Einkaufszentrum: Zwei Jugendliche unter Verdacht

Zehdenick - Der verheerende Großbrand in einem Einkaufszentrum in Zehdenick könnte nach aktuellem Ermittlungsstand von zwei Jugendlichen aus dem Landkreis Oberhavel verursacht worden sein.

Der Brand in Zehdenick (Oberhavel) vom 19. Dezember wurde wahrscheinlich durch Feuerwerkskörper ausgelöst. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass das Feuer in den beiden Supermärkten an der Falkenthaler Chaussee durch das Abbrennen von Pyrotechnik ausgelöst wurde.

Genauere Informationen zum Alter der Tatverdächtigen und den genauen Hintergründen des Vorfalls machten die Behörden bislang nicht öffentlich.

Der Brand hatte in der Nacht zum 19. Dezember für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Zehdenick gesorgt: Als die Einsatzkräfte um kurz nach Mitternacht alarmiert wurden, stand der Gewerbekomplex mit den Supermärkten Aldi und Rewe bereits in Vollbrand.

Das Feuer breitete sich rasch auf weite Teile des Gebäudes aus, im weiteren Verlauf stürzten Gebäudeteile sowie die Dächer beider Märkte ein. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der massiven Brandausbreitung und der Einsturzgefahr schwierig.​