Brutalo-Duo prügelt auf Jugendliche in deren eigener Wohnung ein

Kyritz - Bei einer brutalen Attacke in Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) sind in der Nacht auf Sonntag eine 17-Jährige und ein 15-Jähriger schwer verletzt worden.

In Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) nahm die Polizei in der vergangenen Nacht zwei junge Männer fest. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei mitteilte, suchten zwei junge Männer im Alter von 19 und 20 Jahren gegen 4 Uhr die Wohnung der Jugendlichen auf.

Eine 16-jährige Bekannte ließ sie in die Wohnung, doch schon kurz darauf eskalierte die Situation. Die Männer sollen mit massiver körperlicher Gewalt auf die 17-Jährige und den 15-Jährigen eingeprügelt haben.

Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in einem Auto. Eine Fahndung der Polizei führte wenig später zum Erfolg: Auf der Bundesstraße 167 stoppten die Beamten den BMW, in dem die beiden Männer saßen.

Beide wiesen frische Verletzungen an den Händen auf, die medizinisch behandelt werden mussten. Während einer der Festgenommenen schwieg, gestand der andere seine Beteiligung.