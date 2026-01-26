Artenschutz: Bedrohte Frösche finden Unterschlupf in verfallenem Schwimmbad

Schönewalde - Wo vor Jahrzehnten Kinder schwimmen lernten, sollen bald Moor- und Laubfrösche laichen.

Naturschützer wollen mit dem Projekt zur Rettung von Fröschen beitragen. © Marijan Murat/dpa

Ein verfallenes ehemaliges Schwimmbad in Schönewalde (Elbe-Elster-Kreis) wird zu einer Kinderstube für bedrohte Amphibien umgebaut.

Wie die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg mitteilte, sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende März dauern. Es sollen ab dem Frühjahr ideale Bedingungen für die Entwicklung der Kaulquappen entstehen.

"Wie die Kinder im alten Schwimmbad schwimmen gelernt haben, daran erinnern sich heute nur noch die ältesten Einwohner Schönewaldes", sagte André Freiwald von der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg.

In den vergangenen Jahrzehnten sei das Freibad komplett verfallen und heute kaum noch als solches zu erkennen. "Wir möchten die Anlage mit einer neuen Funktion wiederbeleben und sie zur Heimstätte für bedrohte Amphibien ausbauen."

Laut Stiftung sind rund 40 Prozent aller Amphibienarten auf Roten Listen verzeichnet. Sie sind stark bedroht.