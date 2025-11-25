Bungalow in Brandenburg abgebrannt: Frau gerettet, Mann stirbt in den Flammen

Seddiner See (Potsdam-Mittelmark) - Bei einem Brand in einem Bungalow ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann in der Brandenburger Gemeinde Seddiner See ums Leben gekommen.

Der Flachbau hat beim Eintreffen der Feuerwehr bereits lichterloh gebrannt. © Julian Stähle

Trotz sofortiger medizinischer Versorgung starb der 87-Jährige noch vor Ort, wie die Polizei mitteilte. Eine 81 Jahre alte Bewohnerin konnte zuvor von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden und wurde mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer im Wiesenweg wurde den Brandbekämpfern gegen 4.10 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Gebäude bereits lichterloh.

Die Feuerwehrleute entdeckten die Bewohner während der Löscharbeiten bei einem Innenangriff. Der Trupp wurde unter anderem auch über eine Drehleiter von außen unterstützt, sodass ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden konnte.

Die Feuerwehr war bis in die Vormittagsstunden mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Teile des Flachbaus sind bei dem Brand eingestürzt - das Haus war nicht mehr bewohnbar.