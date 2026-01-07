Der Beauty-Dieb vom BER: Polizei sucht nach diesem Mann
Schönefeld - Ein skrupelloser Dieb treibt seit September 2025 am Flughafen BER sein Unwesen! Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der offenbar ein Faible für teure Kosmetik hat.
Insgesamt soll er Produkte im Wert von über 3500 Euro gestohlen haben – und das gleich mehrfach!
Bisher tappt die Polizei im Dunkeln und fragt, wer die abgebildete Person erkennt und Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort geben kann.
Die Ermittler hoffen nun auf die Hilfe der Öffentlichkeit.
Die Polizei warnt aber davor, nicht selbst aktiv zu werden, sondern sofort die Behörden zu informieren.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 030 63 48 00 entgegen. Beobachtungen können auch auf der Seite der Onlinewache gemeldet werden.
Titelfoto: --/Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Süd