Der Beauty-Dieb vom BER: Polizei sucht nach diesem Mann

Schönefeld - Ein skrupelloser Dieb treibt seit September 2025 am Flughafen BER sein Unwesen! Die Kriminalpolizei ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der offenbar ein Faible für teure Kosmetik hat.

Der unbekannte Mann klaute mehrfach am Flughafen BER teure Kosmetik. © --/Polizei Brandenburg/Polizeidirektion Süd

Insgesamt soll er Produkte im Wert von über 3500 Euro gestohlen haben – und das gleich mehrfach!

Bisher tappt die Polizei im Dunkeln und fragt, wer die abgebildete Person erkennt und Hinweise zum gegenwärtigen Aufenthaltsort geben kann.

Die Ermittler hoffen nun auf die Hilfe der Öffentlichkeit.

Die Polizei warnt aber davor, nicht selbst aktiv zu werden, sondern sofort die Behörden zu informieren.