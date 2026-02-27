Verdächtiger Gegenstand entdeckt: LKA in Bank in Neuenhagen im Einsatz

Neuenhagen - Wegen des Fundes von einem oder mehreren verdächtigen Gegenständen untersuchen Spezialisten des Brandenburger LKA seit den frühen Morgenstunden eine Bankfiliale in Neuenhagen (Landkreis Märkisch-Oderland).

Die Polizei sichert die Umgebung rund um die betroffene Bank bereits seit der Nacht (Symbolbild).

Der Bereich um die Bank an der Ernst-Thälmann-Straße wurde großräumig abgesperrt, mehrere Anwohner mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Die LKA-Mitarbeiter seien auf unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtungen spezialisiert, sagte der Sprecher. Das verdächtige Material befindet sich seinen Angaben nach an einer der Türen der Bank.

Bislang sei aber unklar, ob Gefahr bestehe, man könne die Situation aber auch nicht als ungefährlich einschätzen. Zur Sicherheit seien daher auch Rettungskräfte vor Ort.