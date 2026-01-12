Eberswalder Wurstwerk macht dicht: Was wird aus dem Standort?

Berlin/Eberswalde/Perleberg - Nach dem Aus für die Eberswalder Wurstwerke sucht das Land nach Möglichkeiten, den Standort zu erhalten.

Die Hiobsbotschaft für das Eberswalder Wurstwerk kam kurz vor der Grünen Woche. © Patrick Pleul/dpa

"Wir versuchen, dort eine Lösung zu finden, dass dieser Standort womöglich für Neuansiedlungen und neue Investitionen zur Verfügung steht [...]", sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (38, SPD). Die Wurstfabrik in Britz bei Eberswalde, die rund 500 Menschen beschäftigt, dürfe keine "Ruine" werden.

Auch die Schließung des größten brandenburgischen Schlachthofs in Perleberg trifft die Agrarbranche hart. Für den Schlachthof gibt es laut Agrarministerin inzwischen aber Interessenten.

Die Hiobsbotschaften dürften die Stimmung bei der am Freitag beginnenden Grünen Woche in Berlin trüben. Trotz der Ankündigung, die Eberswalder Wurstfabrik Ende Februar zu schließen, wird sich das Unternehmen in der Brandenburg-Halle der Agrarmesse präsentieren.

Die traditionsreiche Marke "Eberswalder" soll bestehen bleiben, die Produktion verlagert werden. Die Wurstwerke gehören seit 2023 zur Zur-Mühlen-Gruppe, eine Tochter des Fleischriesen Tönnies in Nordrhein-Westfalen. Der Lebensmittelkonzern gab sich den neuen Namen Premium Food Group.