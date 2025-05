Erdbeeren in Brandenburg: Darum gibt es jetzt Hotlines für Selbstpflücker

Wer in Brandenburg Erdbeeren selbst pflücken möchte, kann auch schon mal leer ausgehen - dieser Mann ist glücklicherweise gut versorgt. © Soeren Stache/dpa

Verschiedene Höfe haben Hotlines geschaltet und informieren auf ihren Internetseiten zum jeweils tagesaktuellen Stand. Spätfröste im Mai haben der Ernte zum Teil zugesetzt. In Potsdam so stark, dass Neumanns Erntegarten noch gar keine Selbstpflücke anbietet.

"Wir rechnen erst in frühestens drei Wochen mit der Ernte", sagte Martina Neumann von Neumanns Erntegarten. Die ersten Blüten seien beim Spätfrost Anfang Mai erfroren.

Der Berliner Beerengarten schloss am Mittwoch seine Gärten in Oranienburg, Schönfließ, Hoppegarten und Gatow, da keine reifen Früchte vorhanden waren. "Wir können nur so lange öffnen, wie genug reife Früchte vorhanden sind, müssen also eventuell kurzfristig wieder schließen", heißt es auf den Seiten des Unternehmens.

Der Pomona Gartenbau-Betrieb in Ahrensfelde/Elisenau betreibt einen Whatsapp-Kanal und informiert dort seine Kunden über Sorten, die gerade gedeihen und die tagesaktuellen Öffnungszeiten. Geschäftsführer Reiner Matthes kündigte an, dass er seine Felder besser vor Klimarisiken schützen will.

Große Teile seiner Erdbeerernte seien durch den Spätfrost zerstört worden, sagte er laut einer Verbands-Mitteilung. In der Nacht auf den 6. Mai 2025 seien die Temperaturen unerwartet auf bis zu -2,5 Grad gesunken.