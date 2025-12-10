Anwohner aus Schlaf gerissen: Sparkasse nach Explosion komplett zerstört

Borkheide - In der Nacht zu Mittwoch hat es in der Sparkassen-Filiale in Borkheide (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ordentlich gekracht. Das Ziel von Tätern war offenbar ein Geldautomat.

Vor der betroffenen Sparkassen-Filiale bot sich Zeugen ein Bild der Verwüstung. © Julian Stähle

Wie die Polizei mitteilte, wurden Anwohner der Friedrich-Engels-Straße gegen 3.30 Uhr durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zeugen berichteten von einer Explosion und einer darauffolgenden Rauchwolke.

Als die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, bot sich ihnen ein Bild der Verwüstung: Der Geldautomat war komplett zerstört, Trümmerteile lagen über die Straße verteilt - sogar bis auf den Parkplatz eines nahe gelegenen Discounters.

Das Gebäude der Bank wurde erheblich beschädigt, umliegende Häuser blieben laut Polizei aber unversehrt.

Die Beamten sperrten den gesamten Bereich ab, die Friedrich-Engels-Straße war bis etwa 7 Uhr wegen der Trümmerteile voll gesperrt. Autofahrer mussten auf Nebenstraßen ausweichen.