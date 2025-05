Fieser "Anschlag": Stacheldraht über Fahrradweg gespannt - Polizei sucht Zeugen

Wenn der Radfahrer den Draht übersehen und sich bei voller Fahrt darin verfangen hätte, wäre der Zwischenfall nicht so glimpflich ausgegangen. (Symbolfoto) © Christiane Oelrich/dpa

In der Gemeinde in Oberspreewald-Lausitz ist über einen Radweg am Kuckucksweg beim Kutschenberg nämlich Stacheldraht zwischen Bäumen gespannt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Ein 35 Jahre alter Radler bemerkte die "Menschenfalle" am Sonntag gegen 18 Uhr gerade noch rechtzeitig und konnte mit einer Vollbremsung Schlimmeres verhindern.

Der 35-Jährige blieb dank seiner schnellen Reaktion unverletzt. Lediglich sein Drahtesel wurde von dem Stacheldraht in Mitleidenschaft gezogen, teilte die Behörde weiter mit.

Die alarmierten Einsatzkräfte sicherten vor Ort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten nach Zeugen, die Auffälligkeiten im Bereich des Tatorts registriert haben.