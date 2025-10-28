Kellerbrand in leer stehendem Haus: Kripo ermittelt

Fehrbellin - Ein Brand in einem leer stehenden Mehrfamilienhaus in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat am Montagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Die Feuerwehr ging unter Atemschutz gegen das Feuer im Keller vor. © 7aktuell.de | Christian Guttmann

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Zeugin um 22.30 Uhr den Rauch und wählte sofort den Notruf. Das Feuer war demnach im Keller des Gebäudes an der Berliner Straße ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand schließlich löschen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Keller des Hauses ausgebrochen.

Die Brandursache ist noch unklar. Der betroffene Bereich wurde laut Polizei beschlagnahmt. Kriminaltechniker sollen nun untersuchen, wie es zu dem Feuer kommen konnte.