Kellerbrand in leer stehendem Haus: Kripo ermittelt
Fehrbellin - Ein Brand in einem leer stehenden Mehrfamilienhaus in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) hat am Montagabend die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Zeugin um 22.30 Uhr den Rauch und wählte sofort den Notruf. Das Feuer war demnach im Keller des Gebäudes an der Berliner Straße ausgebrochen.
Die Feuerwehr rückte an und konnte den Brand schließlich löschen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer im Keller des Hauses ausgebrochen.
Die Brandursache ist noch unklar. Der betroffene Bereich wurde laut Polizei beschlagnahmt. Kriminaltechniker sollen nun untersuchen, wie es zu dem Feuer kommen konnte.
Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.
Titelfoto: 7aktuell.de | Christian Guttmann