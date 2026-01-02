Millionenregen über Brandenburg: So viele Lotto-Spieler griffen 2025 zum großen Gewinn!

Potsdam - Jahr für Jahr werden in Deutschland zahlreiche neue Lottomillionäre gekürt. In diesem Jahr gingen gleich sechs der Millionengewinne nach Brandenburg .

Den letzten Brandenburger Millionengewinn räumte eine Spielerin aus der Prignitz ab. (Symbolbild) © Tom Weller/dpa

"Mehr als 88,3 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in Form von 6,5 Millionen Einzelgewinnen an Lottospielende in Brandenburg ausgezahlt", sagte Anja Bohms, Geschäftsführerin der Brandenburger Lotto GmbH.

Bereits Anfang Januar wurde der höchste Gewinn des Jahres verzeichnet: Ein Dauerspieler aus dem Landkreis Oder-Spree gewann in der Samstagsziehung vom 11. Januar gleich 3,41 Millionen Euro.

Eingesetzt hatte er lediglich 3,70 Euro und knackte mit sechs Richtigen die Gewinnklasse 2.

Den letzten Brandenburger Millionengewinn des Jahres räumte eine Spielerin aus der Prignitz in Höhe von 1,13 Millionen Euro in der Gewinnklasse 2 ab.