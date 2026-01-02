Neujahrstag endet im Horror: Junge entdeckt "apfelsinengroßen Gegenstand" und zündet ihn an

Potsdam - Ein schwerer Feuerwerksunfall - mutmaßlich mit einer Kugelbombe - hat nach Polizeiinformationen in Potsdam stattgefunden.

Die Polizei entdeckte Fragmente eines pyrotechnischen Knallkörpers. (Symbolbild) © Oliver von Riegen/-/dpa

Ein Zwölfjähriger habe am Nachmittag des Neujahrstages auf einem Sportplatzgelände im Stadtteil am Stern einen "apfelsinengroßen Gegenstand" gefunden und diesen angezündet, berichtete ein Sprecher der Polizei. Der Gegenstand sei daraufhin sofort explodiert und habe den Jungen schwer im Gesicht und an der Hand verletzt.

Aufgrund der lautstarken Detonation eilten andere Menschen zu dem Fußballplatz und leisteten Erste Hilfe. Der schwerst verletzte Junge wurde per Rettungshubschrauber in ein Berliner Unfallkrankenhaus geflogen. Sein dreizehnjähriger Begleiter blieb körperlich unverletzt.

Das Unfallkrankenhaus in Berlin schrieb am Donnerstagabend auf der Plattform X: "Weitere 5 Bölleropfer wurden zu uns ins UKB gebracht. Darunter ein dramatischer Fall eines Kindes mit vermuteter Kugelbomben-Verletzung."

Eine Hand des Kindes sei vollständig zerstört, und am Körper müssten weitere tiefe Verletzungen versorgt werden. Die Polizei fand in Potsdam vor Ort Fragmente eines pyrotechnischen Knallkörpers und stellte diese sicher.