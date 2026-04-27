Feuerwehreinsatz an der A9: Lastwagen geht in Flammen auf
Niemegk - Auf dem Autobahn-Rastplatz Fläming-Ost an der A9 zwischen Niemegk und Brück hat am Montagvormittag eine Lkw lichterloh gebrannt.
Das Feuer sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits teilweise auf den Sattelauflieger übergegriffen, teilte die Polizei mit.
Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, musste dafür jedoch die Zufahrt zum Rastplatz vorübergehend vollständig sperren.
Auswirkungen auf den Verkehr auf der A9 gab es den Angaben zufolge nicht.
Der 56-jährige Fahrer hatte zuvor eine Pause eingelegt und war nicht im Lkw. Er wurde leicht verletzt und zur Beobachtung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Die Löscharbeiten waren nach rund anderthalb Stunden gegen 9 Uhr beendet. Anschließend wurde die Zufahrt zum Rastplatz schrittweise wieder freigegeben. Die Brandursache ist bislang unklar.
Titelfoto: Julian Stähle