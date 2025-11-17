Fast doppelt so viel wie Tesla: Kaufland investiert Milliarden im Spreewald

Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im Spreewald.

Von Christoph Dernbach, Alina Grünky Lübbenau - Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl und Kaufland, investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im brandenburgischen Spreewald.

Noch stehen hier Bagger und Kräne, bald aber soll auf dem Gelände des ehemaligen Kraftwerks Lübbenau eines der größten und nachhaltigsten Rechenzentren in Deutschland entstehen. © Frank Hammerschmidt/dpa Es handele sich um die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte, sagte Christian Müller, Co-Vorstandschef von Schwarz Digits, der Digital-Sparte des Konzerns, beim Spatenstich auf der Baustelle in Lübbenau. Zweieinhalb Milliarden Euro gingen in den Bau, der Rest in die IT-Infrastruktur. Staatliche Förderung gebe es nicht. Zum Vergleich: Die Investitionen für Teslas erstes europäisches Werk in Grünheide in Brandenburg wurden mit rund sechs Milliarden Euro beziffert. Der erste Bauabschnitt des Schwarz Digits Datacenter soll bis Ende 2027 fertiggestellt werden. Das Rechenzentrum wird nach Angaben des Unternehmens im Regelbetrieb mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Die Anlage wurde mit einer Anschlussleistung von zunächst rund 200 Megawatt geplant und ist in zwei Bauabschnitten modular erweiterbar. Brandenburg Weihnachtsmann beantwortet in Himmelpfort wieder Wunschzettel Bis zu 100.000 KI-Spezialchips (GPUs) können somit künftig im Rechenzentrum in Lübbenau installiert werden. Zum Vergleich: Das neue Rechenzentrum, das die Deutsche Telekom und Nvidia derzeit in München bauen, soll mit 10.000 GPUs laufen.

Wofür braucht es die Rechenpower?