Krisengipfel in Potsdam: Ist das BSW in Brandenburg noch zu retten?

Potsdam - Die zerstrittene BSW-Fraktion im Landtag von Brandenburg kommt am Freitag ab 13 Uhr zu einer Krisensitzung in Potsdam zusammen.

Das BSW in Brandenburg steht rund um Finanzminister Robert Crumbach (63, r.) vor einer Zerreißprobe. © Fabian Sommer/dpa

Seit Tagen gibt es einen internen Konflikt, weil vier Abgeordnete autoritäre Tendenzen in ihrer bisherigen Partei kritisieren und aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht austraten. Wie eine Lösung konkret aussehen könnte, ist noch unklar.

Bei der Sondersitzung wird sich die BSW-Landtagsfraktion voraussichtlich mit einem Misstrauensantrag gegen die Fraktionsspitze befassen.

Diesen hatten die vier aus der Partei ausgetretenen Fraktionsmitglieder gestellt. Bei der Landtagswahl 2024 war das BSW mit 14 Abgeordneten ins Parlament eingezogen.

Die internen Querelen im BSW waren durch den Streit um zwei umstrittene Medienstaatsverträge eskaliert.