Ford brennt lichterloh am Feldrand: Vom Fahrer fehlt jede Spur

Mittenwalde - Feuerwehreinsatz in Mittenwalde (Dahme-Spreewald): In der brandenburgischen Stadt ist am späten Sonntagabend am Rande eines Feldes ein Auto niedergebrannt. Vom Besitzer fehlte jedoch jede Spur.

Wie der Wagen an den Feldrand in Ragow (Dahme-Spreewald) gelangt ist, wird derzeit noch ermittelt. © 7aktuell.de | Luca Woitow

Wie die Polizei berichtet, schrillten die Sirenen im Ortsteil Ragow gegen 22 Uhr. Der Grund: An der Kleinen Potsdamer Straße stand ein Ford lichterloh in Flammen.

Die Feuerwehr rückte schnell an und konnte den Brand innerhalb von rund 30 Minuten löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf die umliegende Vegetation wurde verhindert. Verletzte gab es nicht.

Den Fahrer des Brandautos konnte die Polizei weit und breit nicht entdecken.

Dafür stießen die Einsatzkräfte beim Sichern der Spuren auf Autokennzeichen, die möglicherweise zuvor von dem Wagen abmontiert worden waren.