Frau von zwei Hunden angegriffen: Tiere waren offenbar nicht angeleint
Rheinsberg - Bei Arbeiten auf einem Grundstück im Rheinsberger Ortsteil Braunsberg (Ostprignitz-Ruppin) ist am Dienstagmorgen eine 40‑Jährige von zwei Hunden angegriffen worden.
Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau zunächst von einem Hütehund in den Schuh gebissen. Beim Versuch, sich zu befreien, stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.
Die Tiere verfolgten die Frau weiter, sodass sie in ein nahegelegenes Gebäude flüchten musste.
Erst nach einigen Minuten ließen die Hunde von ihr ab. Die Tiere waren offenbar nicht angeleint und der Halter nicht in der Nähe.
Die Frau erstattete am folgenden Tag Anzeige bei der Polizei. Außerdem wurde das Ordnungsamt informiert. Die Behörden prüfen den Sachverhalt nun weiter.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa