Frau von zwei Hunden angegriffen: Tiere waren offenbar nicht angeleint

Rheinsberg - Bei Arbeiten auf einem Grundstück im Rheinsberger Ortsteil Braunsberg (Ostprignitz-Ruppin) ist am Dienstagmorgen eine 40‑Jährige von zwei Hunden angegriffen worden.

Erst nach einiger Zeit ließen die Hunde von der Frau ab. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau zunächst von einem Hütehund in den Schuh gebissen. Beim Versuch, sich zu befreien, stürzte sie und zog sich leichte Verletzungen zu.

Die Tiere verfolgten die Frau weiter, sodass sie in ein nahegelegenes Gebäude flüchten musste.

Erst nach einigen Minuten ließen die Hunde von ihr ab. Die Tiere waren offenbar nicht angeleint und der Halter nicht in der Nähe.