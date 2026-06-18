Messer-Attacke in Potsdam? Streit endet blutig

Potsdam - Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Potsdam-Schlaatz: Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist ein 41-Jähriger verletzt worden.

Der Tatort wurde abgesucht und gesichert. © Julian Stähle

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag entwickelte sich gegen 19 Uhr zunächst ein Wortgefecht zwischen einem 38-jährigen und einem 41-jährigen Mann.

Nach der verbalen Streiterei sollen sie weiter aneinandergeraten sein. Dabei habe der 38-Jährige den Älteren mit einem bislang unbekannten Gegenstand attackiert und verletzt, hieß es weiter.

Ob es sich dabei um ein Messer gehandelt hat, ließ die Polizei offen.

Beamte konnten den Angreifer noch vor Ort festnehmen. Ihm wurden die Hände in Papiertüten abgebunden, um Spuren zu sichern.

Zur Art und Schwere der Verletzungen äußerte sich die Behörde nicht.