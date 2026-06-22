Mehrfamilienhaus in Brandenburg an der Havel in Flammen: Neun Verletzte

Brandenburg an der Havel - In Brandenburg an der Havel ist in der Nacht auf Montag ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Es gibt viele Verletzte.

In der Nacht musste die Feuerwehr in Brandenburg an der Havel ausrücken. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut Polizei hatten mehrere Anwohner der Otto-Sidow-Straße gegen 3.45 Uhr das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt. Zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben.

Die Feuerwehr rückte an und begann sofort mit den Löscharbeiten. Nach bisherigen Informationen wurden neun Bewohner verletzt.

Sieben von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, zwei weitere wurden ambulant versorgt.

Die umliegenden Wohnungsaufgänge wurden vollständig geräumt. Zudem leitete die Polizei weiträumige Absperrmaßnahmen ein.