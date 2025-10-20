Für fast 14 Millionen Euro zwangsversteigert: Das hat der neue Besitzer der Siemens-Villa vor

Potsdam - Die alte Siemens-Villa am Potsdamer Lehnitzsee soll künftig ein Ort werden, an dem Menschen zum Meditieren zusammenkommen.

Der neue Eigentümer, Stefan Peter, hat viele Pläne. © Lilli Förter/dpa

Das verkündete der neue Eigentümer, Stefan Peter, bei einer Besichtigung des 100.000-Quadratmeter-Anwesens. Auch für "Musik, Kunst Tanz, gutes Essen und gute Gemeinschaft" werde Platz sein, sagte der 62-Jährige.

Auch Festivals seien auf dem Anwesen zukünftig denkbar, sagte Peter und ließ den Blick über die riesige Grünfläche schweifen. Zum Vergleich zog er das berühmt-berüchtigte "Burning Man" heran, ein Kunstfestival in der Black Rock Desert in Nevada – "nur ohne Drogen". Wer richtig atme, könne auch ohne weitere Substanzen einen milden LSD-Trip erleben, sagte er.

Umgeben von beeindruckender Natur und prachtvollen Bäumen liegt das baufällige Haupthaus. Dass es weiterer Investitionen bedarf, wird auf den ersten Blick klar. Peter rechnet mit rund 30 Millionen Euro. Die Fenster sind blind vom Staub, in den Ecken türmt sich Bauschutt und aus Decken und Wänden ragen lose Kabel.

In den rund 80 Zimmern kann man sich schnell verlaufen, aber auch viel entdecken: alte, stuckverzierte Decken oder ein mit edlen, weiß-blauen Fliesen verziertes Badezimmer, das genug Platz zum Fußballspielen böte. Aus dem Fenster sind Ziegen zu sehen, die sich frei auf dem Grundstück bewegen.