Brand in ehemaligem Stall: Feuerwehr macht grausige Entdeckung

Die Feuerwehr wird am Sonntag zu einem Brand in Bad Wilsnack gerufen. Ein ehemaliger Stall steht in Flammen. Die Einsatzkräfte machen eine grausige Entdeckung.

Von Thorsten Meiritz

Bad Wilsnack (Prignitz) - Die Feuerwehr wird am Sonntagnachmittag zu einem Brand in Bad Wilsnack gerufen. Ein ehemaliger Stall steht in Flammen. Die Einsatzkräfte machen eine grausige Entdeckung.

Die starke Rauchentwicklung ist schon von weitem sichtbar gewesen.  © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Perleberg

Nach Abschluss der Löscharbeiten stießen die Brandbekämpfer auf eine Leiche, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt war, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Eine Identifizierung sei nicht mehr möglich gewesen und müsse nun durch die Gerichtsmedizin erfolgen, hieß es weiter.

Demnach stellte ein Zeuge gegen 14 Uhr eine Rauchentwicklung in dem bewohnten ehemaligen Stallgebäude im Ortsteil Groß Lüben fest und wählte den Notruf.

Zur Brandursache konnte die Behörde zunächst keine näheren Angaben machen.

Das ehemalige Stallgebäude ist zu einem Wohnhaus umgebaut worden.
Das ehemalige Stallgebäude ist zu einem Wohnhaus umgebaut worden.  © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Perleberg

Ein Brandermittler soll voraussichtlich noch am Montag den Ort des Geschehens untersuchen. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro.

