Gewalttat in Bernau: Mann schwer verletzt in Wohnung gefunden

Bernau bei Berlin - In einer Wohnung in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) ist in der Nacht zum Samstag ein 24-Jähriger schwer verletzt aufgefunden worden. Die Brandenburger Polizei ermittelt zum Hintergrund der Tat.

Kriminaltechniker sicherten in der Nacht Spuren in der Tatwohnung. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei trank der junge Mann gegen 23 Uhr mit mehreren Personen gemeinsam Alkohol in einer Wohnung im Puschkinviertel.

Im weiteren Verlauf soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem der 24-Jährige so schwer verletzt wurde, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Ob ein Messer im Spiel war, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilte die Polizei mit.

Zwei Personen – eine 24-jährige Frau und ein 21-jähriger Mann – wurden noch am Tatort vorläufig festgenommen. Kriminaltechniker sicherten die ganze Nacht über Spuren in der Wohnung.