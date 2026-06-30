Gras-Opa will 19-Kilo-Marihuana-Paket abholen, dann folgt böse Überraschung

Potsdam - Diese Bestellung ging voll daneben. Ein 67-Jähriger orderte ein XL-Paket voller Marihuana und lief dann auch noch in Potsdam dem Zoll in die Arme.

Der Zoll entdeckte das beschädigte Paket und der Empfänger war auch nicht weit. © Hauptzollamt Potsdam

Wie der Zoll mitteilte, waren die Beamten bereits im Mai zu einem Paketzentrum gerufen worden. Grund war ein beschädigtes Paket, in dem Cannabis entdeckt worden war.

Bei dessen Kontrolle stießen die Ermittler auf drei einzelne Tüten mit insgesamt 25 Kilogramm Cannabis, die aus dem Ausland verschickt worden waren. Allein in einem Paket befanden sich 19 Kilogramm der Droge.

Dann kam es zum kuriosen Zufall: Während die Zöllner noch im Paketzentrum im Einsatz waren, erschien ausgerechnet der Empfänger des größten Pakets, um seine Sendung abzuholen.

Hätte er sich mal den Weg gespart: Der 67-Jährige wurde vorläufig festgenommen und anschließend einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Das Argument Eigenbedarf dürfte bei der riesigen Menge nicht ziehen. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Mann das Cannabis weiterverkaufen wollte.