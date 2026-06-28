Fünf Lausitzer Seen werden zur Seenkette
Von Marc-Oliver von Riegen, Sebastian Münster
Großräschen - Fünf Seen in der Lausitz werden zu einer Seenkette. Fast 60 Jahre nach der Flutung des ersten Sees verschmelzen am Montag (29. Juni) Senftenberger See, Geierswalder See, Partwitzer See, Sedlitzer See und Großräschener See über schiffbare Kanäle zu einem Verbund. Sie entstanden aus gefluteten Tagebauen, der Senftenberger See war der erste.
Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Kommunen und Behörden sowie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollen die Eröffnung am Sedlitzer See (10.30 Uhr) feiern.
Die fünf großen Seen - der Senftenberger, Geierswalder, Partwitzer, Sedlitzer und Großräschener See - werden erstmals miteinander verbunden und sind per Schiff befahrbar, teilte der Tourismusverband Lausitzer Seenland mit.
Die zusammenhängende Wasserfläche beträgt im Verbund nach Angaben des Verbands etwa 5300 Hektar.
Das entspricht knapp der Hälfte der Wasserfläche der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.
Bisher gab es zwei befahrbare Wasserstraßen in der Region. Am Montag öffnen drei weitere schiffbare Kanäle: der Sornoer Kanal, der Rosendorfer Kanal und der Ilse-Kanal. Geplant ist, dass weitere Seen durch Kanäle verbunden werden.
Titelfoto: Robert Michael/dpa