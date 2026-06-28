Fünf Lausitzer Seen werden zur Seenkette

Großräschen - Fünf Seen in der Lausitz werden zu einer Seenkette. Fast 60 Jahre nach der Flutung des ersten Sees verschmelzen am Montag (29. Juni) Senftenberger See, Geierswalder See, Partwitzer See, Sedlitzer See und Großräschener See über schiffbare Kanäle zu einem Verbund. Sie entstanden aus gefluteten Tagebauen, der Senftenberger See war der erste.

Die fünf großen Seen in der Lausitz werden am Montag zu einer großen Seenkette zusammengeführt. © Robert Michael/dpa

Rund 150 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Tourismus, Kommunen und Behörden sowie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollen die Eröffnung am Sedlitzer See (10.30 Uhr) feiern.

Die fünf großen Seen - der Senftenberger, Geierswalder, Partwitzer, Sedlitzer und Großräschener See - werden erstmals miteinander verbunden und sind per Schiff befahrbar, teilte der Tourismusverband Lausitzer Seenland mit.

Die zusammenhängende Wasserfläche beträgt im Verbund nach Angaben des Verbands etwa 5300 Hektar.

Das entspricht knapp der Hälfte der Wasserfläche der Müritz in Mecklenburg-Vorpommern.